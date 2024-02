Dramma a Pistoia, dove una giovane infermiera di 37 anni, Laura Porta, è morta a causa di un malore improvviso. Il bimbo di otto mesi di cui era incita è in gravissime condizioni.

La vittima, originaria di Bolotana, si era trasferita in Toscana per lavoro insieme al compagno, Antonio Fasano, del Cagliaritano. Svolgeva la professione in carcere e faceva la volontaria alla Misericordia di Pistoia.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, quando Laura si trovava a casa con il compagno e improvvisamente si è sentita male.

A nulla è servito il ricovero in ospedale, dove a lungo i medici hanno tentato di rianimarla e cercato di far venire alla luce il piccolo. La donna si è spenta alle 22. Il bimbo ora si trova in gravi condizioni al Meyer di Firenze.

“La sua era una famiglia benvoluta – dice il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi – ci stringiamo a loro, madre, padre e fratello di Laura, in questo momento di terribile dolore”.

