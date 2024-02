Non si arresta la crisi dell’Ambulatorio dell’Età evolutiva: dopo due mesi dal precedente allarme, la Fials registra soltanto promesse e zero risposte concrete.

“A nulla è servito il nostro sollecito, su richiesta e segnalazione pervenuta da diversi genitori dei bambini affinché si garantissero adeguate condizioni di vita ai piccoli pazienti. Di cui il sistema sanitario regionale dovrebbe farsi carico attraverso i servizi della Asl” denuncia Giampaolo Cugliara, segretario territoriale del sindacato.

I servizi non hanno garantito il miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli pazienti. L’esito è stato, in alcuni casi, la perdita inesorabile dei risultati raggiunti dai bambini e dalle loro famiglie.

Così molte famiglie sono state costrette a spostarsi verso altre regioni d’Italia per permettere le cure ai propri bimbi.

“Si chiede alla Regione di intervenire, di dare risposte e non promesse. Sia agli Operatori Sanitari sottoposti a condizioni lavorative di forte disagio per organici insufficienti. Che ai pazienti perché le promesse non curano e i bambini, tutti, hanno bisogno di cure”.

Cugliara rammenta come “parrebbe che gli obiettivi sociali e sanitari si siano persi per lasciare spazio solo a quelli individuali, anche quando si agisce nei tempi e con i denari pubblici”.

