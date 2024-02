È un periodo molto felice per Mahmood, ma non c’è tempo per l’amore. Lo ha svelato il cantante durante l’ospitata di domenica 18 febbraio a “Verissimo“, su Canale 5.

La conduttrice Silvia Toffanin gli ha chiesto se fosse coinvolto in una love story. Da anni si parla infatti di Noah Oliviera, un modello visto spesso con lui. Tante indiscrezioni, ma nulla di fattivo tra i due.

“Sono molto felice in questo periodo, ma non c’è tempo per l’amore. Dobbiamo lavorare, dobbiamo battere il ferro finché è caldo..”.

