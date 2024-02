Grave incidente nella serata di ieri sulla ss 131, al km 4, in direzione Cagliari.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate: una si è ribaltata, entrambe sono andate quasi completamente distrutte.

Nel sinistro due persone sono rimaste ferite, di cui una è stata trasportata in codice rosso al Brotzu: non sarebbe in pericolo di vita. L’altra è stata trasferita al Policlinico in codice giallo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e il 118, oltre alle forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

La statale è rimasta bloccata per ore.

