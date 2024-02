Intervento dei Vigili del fuoco di Olbia questa mattina, attorno alle 7,30, per un incendio scoppiato in un appartamento abbandonato su due livelli e utilizzato come rifugio da senza dimora.

Le due squadre hanno spento le fiamme e portato all’esterno del sito 9 bombole a Gpl.

L’appartamento ha subito ingenti danni.

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco all’interno non era presente nessun occupante. Sull’origine del rogo sono in corso gli accertamenti. Non si segnalano feriti.

