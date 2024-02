Sono in corso da oltre ventiquattro ore le ricerche di Giuseppe Tolu, pensionato 87enne che si è allontanato da una casa di riposo per anziani nel territorio di Villasalto. I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari hanno istituito sul posto un Posto di Comando Avanzato con automezzo UCL (unità di comando locale). Presente personale specializzato in topografia applicata al soccorso e un funzionario di guardia per il coordinamento delle squadre di ricerca e soccorso.

Le operazioni di ricerca si stanno svolgendo nei pressi della struttura, oltre che nella periferia del paese e nelle campagne limitrofe. Presente anche il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) inviati dalla Sala Operativa del del Comando di Cagliari, i nuclei attivati dalla sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna, il nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni, ed il nucleo Cinofilo. Collaborano alla ricerca forze dell’ordine e volontari.

