Hanno sfilato in corteo questo pomeriggio per chiedere a gran voce un incontro con la premier Giorgia Meloni. La protesta dei trattori si infiamma a Cagliari alla vigilia della visita della presidente del Consiglio nel capoluogo.

Agricoltori e pastori hanno bloccato via Roma e sono arrivati in corteo fino a piazza Yenne. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini a non dimenticare le ragioni della contestazione verso l’Unione Europea che va avanti dal 30 gennaio, ma anche alzare i toni per portare Meloni ad incontrare i manifestanti.

