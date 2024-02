“Ho sempre avuto grande rispetto, ma credo che da tutti i sondaggi si veda che la candidatura di Soru è terza e così rischia di essere un favore alla destra“.

Lo ha detto Elly Schlein al suo arrivo a Carbonia per un incontro pubblico insieme con Pierluigi Bersani e ad Alessandra Todde.

L’incontro è stato salutato dagli applausi di 800 persone. “Ci sono tante buone ragioni per credere nella candidatura di una donna in gamba, competente e innamorata di questa terra come Alessandra. Che ha già dimostrato in ogni incarico che ha avuto, di non mollare mai l’osso e di portare il risultato a casa, di questo oggi la Sardegna ha bisogno”.

