Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte di martedì 20 febbraio a Cagliari.

Le cause sono in corso d’accertamento. Due auto si sono scontrate tra via San Paolo e via Campo Scipone. Fortunatamente i due feriti hanno riportato traumi lievi: sono stati trasportati in ospedale per le cure. Illesa una terza persona.

Sul posto la polizia locale, due ambulanze e i vigili del fuoco.

