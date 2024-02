Gli agricoltori e i pastori, in protesta da oltre due settimane, vogliono incontrare la premier Giorgia Meloni, attesa questo pomeriggio a Cagliari per chiudere la campagna elettorale del sindaco Paolo Truzzu, candidato del centrodestra.

Il traffico all’ingresso di Cagliari è stato bloccato dai trattori così come all’altezza del porto, oltre al presidio permanente davanti al varco Dogana.

Nei giorni scorsi, i rappresentanti della protesta erano stato ricevuti in Prefettura, in vista di un possibile incontro con la presidente del Consiglio, ma al momento non c’è stata alcuna conferma da parte dell’entourage della premier.

