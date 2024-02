Che il successo dell’ultima canzone di Mahmood, presentata a al Festival di Sanremo 2024, fosse internazionale, era cosa già nota. Ma che sarebbe arrivata fino in Kenya, non era stato previsto nemmeno dal cantante in questione.

“Sanremo è arrivato alla nostra Scuola internazionale di Nairobi! Gli studenti e le studentesse del club di danza hanno scelto le loro canzoni preferite, iniziando da Mahmood”. Così scrive sui suoi profili social “Still I Rise”, l’organizzazione no profit nominata al Nobel per la Pace nel 2023 e fondata da Nicolò Govoni, anche lui nominato nel 2020 allo stesso prestigioso riconoscimento.

“È fantastico”, commenta Mahmood al video dei bambini che ballano divertiti la coreografia di “Tuta Gold”.

