“La nostra è stata la legislatura più complessa della storia autonomistica”: così Christian Solinas ha aperto il suo discorso a sorpresa durante l’evento alla Fiera di Cagliari a sostegno di Paolo Truzzu.

L’ex presidente della Regione Sardegna ha elogiato il proprio operato e attaccato la legislatura Pigliaru. “Sono convinto che quello iniziato dal centrodestra civico e sardista, mettendo mano alle grandi storture e ai grandi disastri fatti da quella precedente, come la riforma dell’Ats, sia l’inizio di una riforma importante. Abbiamo chiuso in questi anni l’accordo più importante per le entrate della Regione“.

Poi ha snocciolato un po’ di numeri. “Nel 2019 l’accordo sottoscritto sulle entrate ha previsto 1,5 miliardi di entrate in più per investimenti. 500 milioni di riduzione sugli accantonamenti e 100 milioni di acconti sulla compensazione degli svantaggi per l’insularità. Questo ci consentirà di avere a bilancio, per sempre, 600 milioni in più all’anno. I numeri non mentono”.

