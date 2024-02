Anche Nicola Fratoianni è sbarcato in Sardegna per sostenere Alessandra Todde nella sua corsa alle Regionali 2024. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana ha presenziato ad un incontro pubblico a Ozieri.

“Sostengo una giovane donna carica di entusiasmo e innovazione. La Sardegna va liberata da una destra che ha fallito su tutti i fronti e permettere ai sardi il diritto al futuro. Fatto di tutela dei diritti, del lavoro, dell’ambiente. Un futuro migliore” ha dichiarato.

Quindi si è concentrato su Renato Soru, la cui scelta di strappare col centrosinistra risulta inconcepibile.

“Renato Soru è una personalità politica importante per la Sardegna. Però non capisco la sua scelta, che rischia di avvantaggiare una pessima destra. Ai sardi dico, non perdete l’occasione per votare per il meglio: votate Alessandra Todde”.



