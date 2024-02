Tremila persone hanno assiepato il padiglione dell’Opera Music Forum a Cagliari per la presenza di Giorgia Meloni. La premier si è presentata a sostegno del candidato alle Regionali 2024, Paolo Truzzu.

“Non stiamo insieme per costrizione. Stiamo assieme da trent’anni. Non facciamo esperimenti. Non penso che i sardi meritino di essere utilizzati come cavie di un esperimento che mette assieme gente che a Roma neanche si saluta”.

Così la Meloni ha dichiarato in un attacco al centrosinistra sardo e nazionale. “La vendono come una cosa nuova, ma è il Conte 2. L’abbiamo già visto”.

Infine ha fatto una promessa, legandosi alla continuità territoriale. “Una sfida che abbiamo di fronte è dare attuazione concreta al principio di insularità. Significa risolvere soprattutto il problema della continuità territoriale, se necessario andando insieme in Europa a proporre le modifiche normative che sono necessarie. Vi faccio viaggiare, ci lavoriamo insieme”.

