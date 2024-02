Mentre era impegnata in un incontro con gli elettori a Nuoro assieme a Pierluigi Bersani, Alessandra Todde è stata avvisata degli attacchi di Giorgia Meloni da Cagliari.

Davanti alle 1200 persone presenti, la candidata del centrosinistra ha risposto per le rime.

“La Meloni mi attacca. Non Truzzu, ma là premier. Noi vogliamo sistemare i danni che avete fatto voi per 5 anni al governo della Sardegna. È evidente che la destra ha paura, noi invece non l’abbiamo”.

Infine ha citato quello che per tanti sardi è l’inno della Sardegna. “Meloni, Procurade ‘e moderare, barone e sa tirannia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it