Denunciato ieri a Monserrato un 72enne, imprenditore del posto, per reati in materia ambientale ed altro. Due aree in uso alla sua attività commerciale sono state poste sotto sequestro.

L’operazione è stata effettuata dai carabinieri della locale Stazione.

Giunti nella sede principale dell’azienda, i militari hanno riscontrato, oltre all’invasione di terreni di terzi ignari, la commissione di gravi violazioni di norme ambientali, quali la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, la combustione di rifiuti speciali pericolosi e non, la demolizione non autorizzata di mezzi di trasporto, la riduzione allo stato di rifiuto di 12 autoveicoli di vario tipo e lo sversamento sul terreno di liquidi provenienti dai veicoli parcheggiati.

Le operazioni si sono poi estese anche a Selargius, in un’area che, nel corso dell’attività, era stata individuata come deposito non autorizzato in uso all’uomo. In questa zona gli operanti hanno rilevato la presenza di 16 autocarri, svuotati tutti della relativa motoristica e degli interni, e lo sversamento sul terreno di liquidi inquinanti da essi provenienti.

Sono state contestate anche alcune violazioni amministrative e la presenza di un lavoratore dipendente, completamente irregolare.

Sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro. L’autorità amministrativa e quella giudiziaria sono state informate per gli aspetti di relativa competenza.

