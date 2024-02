La candidata del Campo largo Alessandra Todde torna sui vocali sessisti del candidato di centrodestra, Pietro Pinna, durante un incontro di ieri con la stampa a margine del suo tour elettorale.

Cosa ne pensa delle parole del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che si è smarcato dall’esternazione di Pinna definendola “inaccettabile”? Chiede un giornalista. “È un contesto che si commenta da solo” risponde secca Todde.

“Non è questione di goliardia, è questione che noi vogliamo rispetto – continua la candidata del Campo largo -. Sia per chi fa politica, sia per chi lavora o in qualsiasi altro contesto, ci vuole rispetto per le donne. Chi assume un comportamento del genere ha solo un nome: ‘trogloditi’ ”.

