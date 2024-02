Prima gli ha rubato la city bike, poi lo ha avvicinato per chiedergli del denaro in cambio della restituzione. L’uomo, 46enne di Cagliari, è stato arrestato per tentata estorsione.

L’episodio è avvenuto ieri sera in via Trexenta. A contattare i carabinieri del Radiomobile un 51enne di Selargius, che aveva denunciato la scomparsa della sua bici, sistemata con apposito sostegno sul retro della propria auto parcheggiata. Ma non solo, lo stesso ha riferito ai militari di essere stato avvicinato da un uomo che gli aveva chiesto il riscatto.

La city bike è stata restituita al legittimo proprietario.

Il 46enne, sottoposto al regime dei domiciliari, dovrà presentarsi oggi in Tribunale per l’udienza di convalida.

