Poste Italiane comunica che l’Atm Postamat dell’ufficio postale di via Gramsci a Macomer è stato sostituito con un nuovo dispositivo.

L’intervento è avvenuto dopo le proteste di cittadini e del sindaco della cittadina. Il nuovo Postamat è caratterizzato da migliori performance e da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia.

“Si coglie l’occasione per informare come Poste Italiane preveda per ogni anno un piano d’investimenti sostenibile finalizzato sia all’installazione ex novo di ATM Postamat sia alla sostituzione progressiva dei dispositivi di vecchia generazione. E Macomer era già stato inserito nella pianificazione degli interventi previsti per l’inizio del 2024” si legge in una nota.

“Le variabili che entrano in gioco in questo settore di attività sono molteplici e, seppure pianificati, la calendarizzazione degli interventi può essere fortemente condizionata dal numero delle richieste, da impreviste variazioni sui livelli di priorità e soprattutto dalle tempistiche di produzione”.

Il nuovo Postamat di Macomer, operativo nei prossimi giorni non appena terminate le operazioni di configurazione e collegamento in rete, è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e moderni dispositivi di sicurezza come il sistema di macchiatura delle banconote e l’anti-skimming, che impedisce la clonazione delle carte di credito.

“Con 41 ATM Postamat e 83 uffici postali disponibili sulla provincia di Nuoro, Poste Italiane può essere oggettivamente considerata anche in Sardegna come principale società di servizi per capillarità e presenza sul territorio. È in particolare con l’attuazione del progetto Polis, un’Azienda che conferma un alto livello di attenzione alle realtà dei piccoli comuni, dove spesso si trova a essere unico punto di riferimento per i cittadini”.

