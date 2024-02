L’intervista di Paolo Truzzu da Klaus Davi ha fatto parecchio discutere per le dichiarazioni che il candidato del centrodestra ha fatto. Ma perché è stato l’unico ospite del Web Talk “KlausCondicio“?

“In moltissimi mi stanno scrivendo sui social sul motivo per cui il mio web talk non ha ospitato i candidati alla presidenza della Regione Sardegna Renato Soru e Alessandra Todde. Volevo solo precisare che li abbiamo invitati entrambi. Ed entrambi non hanno ancora risposto. Da parte nostra c’è la massima disponibilità”.

Quindi il giornalista lancia una stoccata a Soru. “Abbiamo letto le rimostranze di un candidato che si è lamentato del poco interesse della stampa nazionale. Quello stesso candidato non ha ancora risposto al nostro invito. Che KlausCondicio sia un programma di rilevanza nazionale lo si constata semplicemente verificando su Google. Tutte le principali agenzie, siti e giornali stanno seguendo quantomeno con interesse quello che i nostri ospiti hanno da dire“.

