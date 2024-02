Incidente stradale questa mattina poco dopo le 7.30 a Noragugume. Due autovetture si sono scontrate lungo la sp 33 e ad avere la peggio sono stati due passeggeri di un’utilitaria coinvolta.

Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato i feriti all’ospedale di Nuoro, mentre sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Macomer per mettere in sicurezza la zona e i Carabinieri di Dualchi per i rilievi.

