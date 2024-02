Il più grande bomber della storia della Nazionale italiana riceverà un riconoscimento alla memoria nel quartier generale azzurro di Coverciano. Il Comune di Firenze, infatti, è pronto a intitolare a Gigi Riva uno spazio all’interno del centro sportivo più importante d’Italia.

La commissione Sport del Comune di Firenze ha approvato all’unanimità una mozione per intitolare a Gigi Riva un luogo o un campo sportivo all’interno del centro federale. La palla passa ora al Consiglio comunale che, è facile immaginare, non esiterà a dare il via libera.

