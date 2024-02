Scomparso da Decimomannu Alessandro Paloscia, 65 anni del posto.

Da quanto riportato dai familiari, l’uomo sarebbe uscito ieri mattina, attorno alle 8,20 come tutti i giorni, per andare a lavorare, ma non avrebbe più fatto ritorno.

L’ultimo contatto circa un’ora dopo aver varcato l’uscio di casa. Da quel momento non si hanno più notizie e il telefono risulta spento.

A dare l’allarme sui social, la figlia della moglie: “Chiedo la massima condivisione”. Poi la descrizione dell’uomo: “È alto 180 cm per 85 kg, ha i capelli come in foto. Aveva dei jeans e un giubbotto grigio, corporatura media e un neo grande sul labbro, lato destro”.

