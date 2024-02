Chiusa dalle 12,30 del primo marzo la scuola primaria “San Michele”, a Cagliari.

L’intervento si è reso necessario per consentire agli operatori della ProService di effettuare in sicurezza un intervento di disinfestazione contro le blatte, resteranno chiusi i locali scolastici della scuola primaria “San Michele” di via Redipuglia.

Il provvedimento è stato adottato con ordinanza n.15 firmata dal sindaco di Cagliari il 20 febbraio scorso.

Prima della riapertura, dovranno essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.

