Erano intenti nelle operazioni di potatura di un pino, quando un grosso ramo si è spezzato e li ha colpiti tutt’e due facendoli precipitare da un’altezza di circa otto metri. È successo questa mattina a Siamaggiore, nel giardino di un’abitazione in località Pardu Nou.

Il tronco ha impattato sul cestello della gru, che rovesciandosi ha catapultato i due malcapitati a terra. Il più grave è stato trasferito al Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso ed è in rianimazione, l’altro presenta sempre ferite gravi ma non sembra in pericolo di vita. Sul posto i soccorritori del 118, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

