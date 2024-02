“Buongiorno è fortissimo, Bellanova una forza della natura, Calafiori è pronto, Fabbian una sorpresa, Gaetano ora gioca, Folorunsho una belva e poi Cambiaso, Baldanzi, Lucca, Carnesecchi, Di Gregorio, Provedel…“. Con queste parole a La Gazzetta dello Sport, il ct Luciano Spalletti ha parlato degli outsider in vista delle convocazioni al prossimo Europeo.

L’allenatore dell’Italia ha quindi menzionato il nuovo centrocampista del Cagliari, autore di un inizio in maglia rossoblù davvero impressionante. Per Gaetano una motivazione in più per proseguire a questi livelli, a cominciare dalla sfida contro la squadra che detiene il suo cartellino: il Napoli.

