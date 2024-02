C’è una emergenza abitativa a Mogoro? Secondo le diverse segnalazioni giunte alla redazione di Cagliaripad pare proprio di sì. Ma i contorni coinvolgono il primo cittadino e la decisione di non creare nuove graduatorie per l’assegnazione di abitazioni popolari.

“Questo grave fatto sta causando una mancanza di intervento per far fronte alle crescenti esigenze della popolazione locale. Il Sindaco sembra ignorare totalmente questa situazione critica, rifiutando di affrontarla con la serietà e l’urgenza che richiede. Come è possibile accedere alle graduatorie se queste non vengono a prescindere aggiornate?” si legge in una nota.

Le richieste di case popolari supererebbero ampiamente l’offerta esistente. “Questa grave negligenza sta danneggiando coloro che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità economica. Questa situazione compromette gravemente la fiducia che noi cittadini riponiamo nelle istituzioni locali”.

Quindi l’appello al primo cittadino. “Chiediamo al Sindaco di rivedere immediatamente la sua posizione riguardo alla creazione delle nuove graduatorie per l’assegnazione di case popolari e di adottare misure concrete per fornire un alloggio adeguato a coloro che ne hanno estremo bisogno”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it