Ancora una sconfitta per l’Olbia in Serie C: i bianchi perdonoal ‘Nespoli’ per 2-1 contro il Gubbio. Decisivo un calcio di rigore siglato al 90′ da Di Massimo. In rete anche Udoh e Nanni.

Per i bianchi è la terza sconfitta in quattro gare, un solo punto conquistato. Il penultimo posto viene confermato, ma si alza la quota salvezza visto che l’Ancona si trova a +9: il baratro della Serie D è sempre più vicino.

