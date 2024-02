La determinazione che il Cagliari mette nelle gare è encomiabile, Claudio Ranieri lo sa bene. Lo ha confermato anche ai microfoni di Dazn dopo l’ottimo punto strappato al Napoli nell’1-1 della Unipol Domus.

Sulla partita del Cagliari. “I ragazzi sono stati molto diligenti, determinati. Non volevamo farli giocare, e ripartire in contropiede. Hanno sfruttato un nostro errore. Per fortuna che non hanno sfruttato le loro occasioni. Molto bene il pareggio, sarebbe stato un peccato sennò”.

È il momento di far punti in trasferta. “Adesso arrivano delle partite importantissime. Dobbiamo andare sui campi altrui con consapevolezza e cattiveria per lottare fino in fondo. Dobbiamo cambiare la consapevolezza. Siamo più affogati che sopra l’acqua. Dobbiamo fare punti anche in trasferta”.

Le condizioni di Pavoletti. “Nel contatto con Juan Jesus ha subìto una distorsione. Valuteremo l’entità, a vederlo sembra grave”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it