Non c’è l’exploit atteso dopo i numeri enormi della mattina: l’affluenza per le Regionali 2024 in Sardegna si assesta al 44,1% alle ore 19:00.

Si tratta di poco meno di un punto in più rispetto al 2019. Discreta affluenza nelle grandi città: Cagliari è poco sopra il 45%, Oristano al 47,1%, Iglesias al 45,8%, Olbia al 40%, Sassari al 44,4%.

Va molto forte Nuoro col 52,3%: quattro punti in più del 2019.

