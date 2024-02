Secondo la legge vigente in Sardegna, lo spoglio delle schede elettorali deve concludersi entro le 12 ore dall’inizio delle operazioni. Ciò significa che essendo iniziate alle 7, dovranno necessariamente concludersi entro le 19.

In caso di sforamento del limite orario, tutte le schede e i registri saranno sigillati e trasportati presso gli uffici elettorali circoscrizionali per il conteggio delle schede, così come i verbali saranno trasmessi alla Corte d’Appello di Cagliari.

Accadde nel 2019 e per l’ufficialità dell’elezione di presidente e consiglieri ci volle quasi un mese.

