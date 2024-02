“Non abbiamo mai ritenuto queste elezioni una passeggiata o una vittoria scontata per noi”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda ai microfoni di Cagliaripad sui primissimi dati usciti questa mattina, quando la candidata del Campo largo Alessandra Todde era data in netto vantaggio sul sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, candidato del centrodestra.

“Sarà una lotta all’ultimo voto – continua Deidda – e dai dati che ci stanno arrivando dalle nostre sezioni, la situazione si sta ribaltando proprio perché vinciamo in molte sezioni dell’hinterland cagliaritano, del Sarrabus, nell’Oristanese e in Gallura”.

“Gli scrutini sono a rilento – aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia – per il controllo che a volte viene fatto per la questione del voto disgiunto, che è una particolarità del nostro sistema elettorale”. “Ne approfitto anche per dire che è stata diffusa una dichiarazione di Paolo Truzzu che non è veritiera: non ha mai dichiarato che la vittoria è già andata, anzi è abbastanza sereno nell’aspettare i dati”, conclude Deidda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it