“Con tutte le cautele del caso la situazione non mi pare positiva” dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ai microfoni de “L’Aria che tira” su La7, commentando i primi dati delle regionali in Sardegna che davano Paolo Truzzu in svantaggio rispetto ad Alessandra Todde.

“C’è un giudizio negativo sulla giunta uscente” guidata da Christian Solinas, aggiunge il parlamentare azzurro. “Abbiamo ritenuto di non ricandidare il presidente uscente, ma la sostituzione non è riuscita a ribaltare il giudizio non positivo sulla giunta. Truzzu, sindaco di Cagliari, nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore non slittava ai primi posti. Penso che bisognerà riflettere”, ha concluso Gasparri.

