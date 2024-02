“Quando cambi un candidato in corsa è più complicato. Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che, quando le cose vanno bene, è merito mio e quando le cose vanno male è colpa degli altri”. Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato i risultati delle Regionali in Sardegna che vedono il candidato del centrodestra Paolo Truzzu sconfitto da Alessandra Todde del Campo largo di centrosinistra.

Il numero uno del Carroccio ha parlato a margine di un evento a Pescara, rivendicando così la sua posizione sulla ricandidatura dell’uscente Christian Solinas.

