“Una cosa è certa: l’alternativa c’è. Come segretaria, a un anno esatto dalle primarie, non potevo sperare in una ragione più bella per festeggiare”. Così sui social la segretaria del Pd Elly Schlein commenta il successo elettorale di Alessandra Todde in Sardegna.

“Dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta e che essere testardamente unitari porta i suoi frutti. Lo saremo anche in vista di altre sfide ugualmente importanti, perché oggi abbiamo dimostrato che la destra si può battere“.

Poi la stoccata finale: “Erano sicuri di vincere, son venuti qui a Cagliari in pompa magna, con premier e vicepremier, e la Sardegna ha risposto. Ha perso Truzzu, ha perso Giorgia Meloni che l’ha imposto con una forzatura, e ha perso pure Matteo Salvini”.

