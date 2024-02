Incidente stradale nelle campagne tra Donigala Fenughedu e Nuraxinieddu. Poco dopo le 12, per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada ribaltandosi violentemente tra le sterpaglie e terminando la sua corsa su un terreno incolto. Ferita la donna che era a bordo.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Oristano che, in collaborazione con il personale sanitario, hanno provveduto all’estrazione della conducente. Oltre l’autoambulanza, che ha preso in carico la donna per il trasporto in ospedale, presente la polizia locale.

