“Grazie a tutti voi, che ci avete dato fiducia, che avete accompagnato la nostra campagna elettorale con una parola di incoraggiamento, un sorriso, con un sostegno concreto”. Così Ugo Cappellacci sui social a margine del risultato delle elezioni Regionali che hanno visto sconfitto il centrodestra del candidato Paolo Truzzu e la vittoria della candidata del centrosinistra Alessandra Todde.

L’ex governatore ringrazia gli elettori e, come annunciato alla stampa locale, è pronto a dimettersi da coordinatore regionale di Forza Italia.

“Purtroppo, non abbiamo dato alla Sardegna un Presidente di centro-destra e, avendo il senso delle istituzioni, facciamo gli auguri di buon lavoro ad Alessandra Todde per il suo mandato. Ma Forza Italia, secondo partito nazionale della coalizione, ha raggiunto un risultato importante grazie ad una squadra che si distingue per competenza, passione e coraggio” ha concluso.