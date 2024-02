Un successo che supera i confini nazionali. La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna è il primo vero colpo alle destre, non solo in Italia.

Diversi quotidiani internazionali, tra cui i più noti Guardian, Spiegel, Bloomberg e Reuters parlano dell’inciampo per i partiti che governano l’Italia.

Il Guardian titola: “La Sardegna elegge una presidente di sinistra, colpo alla Meloni”.

