“Il centrodestra aveva i numeri per stravincere ma Giorgia Meloni ha umiliato Salvini, i due si vogliono bene ma fino ad un fino ad un certo punto e vedrete che loro romperanno, accadrà. Lei gli ha tolto il governatore scegliendo uno abbastanza detestato anche nella sua città”. Questo il commento dell’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ai microfoni di Rtl dice la sua sul voto in Sardegna che ha visto Alessandra Todde prevalere sul candidato di centrodestra Paolo Truzzu.

“La capolista, per usare una metafora calcistica, ha perso una partita a sorpresa, il centrosinistra si riavvicina e per uno come me che è all’opposizione di Meloni e Salvini e non si sente rappresentato da Schlein e Conte è positivo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it