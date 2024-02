“Il nostro è stato un buon risultato, se sommiamo la lista della Lega a quella del Partito sardo d’Azione siamo al 9%: faremo subito il gruppo comune in Consiglio regionale. Dall’altra parte FdI ha perso dieci punti rispetto alle Politiche”. Lo ha dichiarato al Fatto Quotidiano il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, commentando il voto in Sardegna.

E sulle accuse mosse alla Lega per aver spinto sul voto disgiunto replica: “Truzzu ha perso di 20 punti a Cagliari e Sassari. Il voto disgiunto l’hanno fatto anche quelli di FdI con il proprio candidato se la sconfitta in queste città è così ampia. La verità è che c’è stato un errore nella scelta del candidato: non si può catapultare da Roma un candidato senza ascoltare e conoscere il territorio. Tanto più che Salvini è stato 8 volte in Sardegna prima del voto e Meloni una sola”.

Crippa ha anche difeso Christian Solinas. “Secondo me, invece, i sardi avrebbero capito la continuità. La coalizione va governata come faceva Berlusconi, che era molto generoso e concedeva qualcosa a tutti e non si vince da soli. Uno può rivendicare anche un proprio candidato, ma si devono avere degli uomini all’altezza“.

