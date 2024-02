Cagliari è la terza città più soleggiata d’Italia.

Il capoluogo sardo si piazza dietro ben due località siciliane: Siracusa, al secondo posto, e Catania, che conquista la prima posizione.

Lo riporta l’ultima ricerca di Holidu, che ha calcolato il numero medio di ore di sole al mese basandosi sui dati di World Weather Online.

Con 274,9 ore di sole in media, Catania è prima in tutto lo Stivale, seguita da Siracusa con 274,1 ore. A Cagliari si registrano 269,5 ore di sole in media allo scoccare del mese.

Più giù si trovano: Andria con 252 ore di sole; Pescara con 249,9 ore di sole; Bari con 249,4 ore di sole; Palermo con 248,9 ore di sole. In nona posizione torna una località sarda, Sassari, che registra 247 ore di sole in media al mese. Segue Taranto, in decima posizione, con 246,8 ore di sole.

