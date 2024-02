“In Sardegna? Siamo arrivati tardi con il candidato, hanno vinto per 3mila voti. Dai su”. Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia nonché sorella della premier, commenta ai microfoni di “Piazza Pulita” la sconfitta di Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, alle elezioni regionali.

“Con gli alleati non abbiamo litigato”, aggiunge Arianna Meloni, tentando di mettere a tacere possibili crepe interne ai partiti di governo, dopo le ultime esternazioni del vicesegretario della Lega, Andrea Crippa che ha commentato: La verità è che c’è stato un errore nella scelta del candidato: non si può catapultare da Roma un candidato senza ascoltare e conoscere il territorio, tanto più che Salvini è stato otto volte in Sardegna prima del voto e Meloni una sola”.

Questione sollevata ieri proprio dal leader leghista, Salvini, che in seguito alla vittoria di Alessandra Todde ha affermato: “Quando cambi un candidato in corsa è più complicato. Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che, quando le cose vanno bene, è merito mio e quando le cose vanno male è colpa degli altri”.

Ma non solo. Nel frattempo è arrivato anche l’annuncio delle dimissioni da coordinatore di Forza Italia da parte di Ugo Cappellacci. “Purtroppo, non abbiamo dato alla Sardegna un Presidente di centrodestra – ha detto il deputato azzurro -, avendo il senso delle istituzioni, facciamo gli auguri di buon lavoro ad Alessandra Todde per il suo mandato”.

