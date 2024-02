Flavio Briatore ha smentito d’aver dichiarato di non voler più avere a che fare con la Sardegna dopo la vittoria politica di Alessandra Todde.

Il noto imprenditore e possessore di diversi locali nell’isola ha spiegato ad Affari Italiani di non aver mai detto le frasi arrivate ai giornali nelle ultime 24 ore.

“Sono a Dubai, non ho parlato con nessuno delle elezioni regionali in Sardegna. Non penso niente, la politica non mi interessa. Se è stata eletta dai cittadini le auguro buon lavoro. Non ho detto e non penso nulla, né contro né a favore”.

