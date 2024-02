Alessandra Todde dovrà attendere ancora diverse settimane prima di essere proclamata Presidente della Regione Sardegna.

Secondo quanto reso noto, in base ai tempi tecnici per la verifica dei verbali e l’ultimazione del lavoro sui voti non assegnati, la nomina potrebbe arrivare tra fine marzo e i primi di aprile.

Nel 2019, i nuovi eletti dovettero attendere quasi un mese per potersi insediare. Christian Solinas e i 59 consiglieri poterono entrare nell’Aula di via Roma solo il 20 marzo dopo il via libera della Corte d’appello di Cagliari.

Da quel momento la presidente della Regione dovrà convocare la prima seduta del Consiglio regionale entro 20 giorni. Nella prima seduta dell’Aula, oltre al giuramento dei 60 consiglieri, è prevista anche l’elezione del presidente del Consiglio, la presentazione della giunta e l’illustrazione del programma di legislatura.

