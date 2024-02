Le Regionali 2024 in Sardegna hanno portato tanta gioia a chi ha vinto e a chi è riuscito a conquistare l’elezione. Ma in tutte le liste, sono davvero tanti i “bocciati”, ovvero coloro che non ce l’hanno fatta.

Nel centrosinistra. L’ex consigliere regionale Eugenio Lai manca la terza elezione di fila. Fuori dal Consiglio nonostante il gran lavoro fatto negli ultimi cinque anni anche Laura Caddeo, Daniele Cocco, Carla Cuccu.

Nel centrodestra. Mancano l’elezione tantissimi nomi forti legati alla legislatura Solinas. Rimangono fuori dalla Regione tanti ex assessori: Antonio Moro, Quirico Sanna, Mario Nieddu Ada Lai, Andrea Biancareddu, Giorgio Todde, Valeria Satta e Pierluigi Saiu. Niente da fare per l’ex presidente del Consiglio Michele Pais, e per gli ex consiglieri Nanni Lancioni, Michele Ennas, Andrea Piras e Domenico Gallus.

Gli altri. Nonostante le aspettative, diversi amministratori e personaggi di spicco della politica sarda non sono riusciti ad arrivare all’elezione. Dalla Coalizione Sarda rimangono fuori Romina Mura, Giulia Lai, Nicola Sanna, Carlo Tomasi e Andrea Soddu. Nel centrosinistra nulla da fare per Emiliano Deiana, Maria Francesca Fantato, Andrea Frailis, Matteo Lecis Cocco Ortu, Fabrizio Marcello, Giovanni Dore, Giacomo Porcu, Marzia Cilloccu e Carla Medau.

