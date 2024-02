“Ha vinto l’entusiasmo”. Così il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, commenta sui suoi social la vittoria di Alessandra Todde, nuova presidente della Regione Sardegna.

“Non era un delirio di onnipotenza come tanti hanno scritto – ha aggiunto il primo cittadino iglesiente -, ma una grandissima voglia di cambiamento. Un’onda inarrestabile fatta di tante brave persone tra le quali tantissimi giovani”.

Poi la soddisfazione nel vedere eletto in Consiglio regionale il candidato Alessandro Pilurzu in quota PD, arrivato proprio dalle fila dell’esecutivo di Iglesias. “Con oltre 4.000 preferenze è uno dei nuovi consiglieri regionali del Sulcis Iglesiente”, ha continuato Usai. “Alessandro ha preso voti in tutto il Sulcis Iglesiente, ma ha trionfato ad Iglesias conIl tribuendo significativamente alla vittoria della coalizione. Ci ha fatto sentire tutti protagonisti e felici di poterci rispecchiare nel suo progetto”.

Infine i buoni propositi: “Abbiamo una nuova storia da scrivere anche per il Sulcis Iglesiente!”, ha concluso Usai.

