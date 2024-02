Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere la sfida tra Empoli e Cagliari, in programma domenica 3 marzo alle ore 15.00 e valida per la ventisettesima giornata di Serie A.

Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2. Il quarto uomo sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Var e Avar Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo e Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Sono 9 gli incroci di Rapuano con l’Empoli, con un bilancio di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Due soltanto le gare dirette con il Cagliari, per un bilancio che registra una vittoria e una sconfitta. Il successo arrivò in B contro il Trapani nel 2015-2016, mentre la sconfitta fu contro la Fiorentina in A nel 2020-2020.

