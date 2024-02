Dopo due giorni di allerta gialla, viste le condizioni meteo in peggioramento per maltempo, la Protezione civile ha emanato un ulteriore avviso sino alle 15 dell’1 marzo per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree del Tirso e Logudoro, nel centro e nord ovest.

In Sardegna infatti continua a piovere, ma soprattutto tra mercoledì e giovedì ha fatto di nuovo la sua comparsa la neve in cima, in particolare sul Limbara e Supramonte. Le temperature continuano a rimanere rigide, soprattutto nelle zone montane.

