A Cagliari si sta pensando all’organizzazione della edizione numero 368 della Festa di Sant’Efisio. La Giunta ha infatti approvato il preventivo economico per l’evento del primo maggio.

La spesa sarà di poco più di 632 mila euro: 250 mila arriveranno dalla Regione, mentre il Comune di Cagliari ha previsto un esborso di 317 mila euro. La differenza arriverà dalla vendita dei biglietti per i posti in tribuna.

Nella delibera di Giunta viene indicato come, a causa dei cantieri presenti in via Roma, viene disposta la riduzione della profondità delle tribune. È possibile che ne vengano installate altre nel Largo Carlo Felice.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it