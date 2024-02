Giuseppe Conte è stato ospite del programma “Diritto e Rovescio” su Rete 4. Interpellato sulle elezioni regionali della Sardegna vinte da Alessandra Todde, il leader del Movimento 5 Stelle si è detto raggiante ed ha svelato qualche piccolo aneddoto.

“Abbiamo avuto poco per festeggiare perché gli scrutini si sono protratti fino a notte fonda, quindi ci siamo concessi qualche mirto, qualche cannonau, poche ore di sonno” ha detto.

E sulla possibilità di essere il nuovo leader del centrosinistra dopo la vittoria della sua vice in Sardegna, Conte ha glissato. “È una questione che appassiona tanto i giornali. Ma a me e al Movimento 5 Stelle interessa la sostanza di un percorso politico che serve per costruire un’alternativa di governo”.

